Ritkán nyílik meg a látogatók előtt az Emlékkönyvtár, ahol a Somogyi-könyvtár gazdag gyűjteményének legértékesebb köteteit őrzik. Néhány kincsét azonban a közelmúltban a Dóm téri épület földszinti tárlóiba költöztették. A Szegedi Füvészkert százéves évfordulója alkalmából botanikai kötetekből és herbáriumokból nyílt kiállítás.

A tárlat anyagát összeállító Horniczky Anikó lapunknak elmondta, a válogatás során két fő szempont vezérelte. Egyrészt, hogy minél átfogóbb képet nyújtson arról a különösen gazdag növénytani hagyatékról, amelyet Somogyi Károly gyűjtött hajdanán, ugyanis a könyvtáralapító szívének kiemelten kedves terület volt a botanika. A másik vezérelv pedig az volt, hogy a látogatók elméje mellett a szemüket is gyönyörködtesse, hiszen a növénytani kötetek dúskálnak a szebbnél szebb illusztrációkban.

Fotós: Karnok Csaba

A 16-tól a 20. századig született, legértékesebb munkák legjavát mutatja be a kiállítás. Sőt, a legelső tárlóban Theophrastos ókori művének kora újkorban kinyomtatott kötete is megtekinthető, amely fontos alapmű volt a későbbi tudósok számára

– mondta el Horniczky Anikó könyvtáros, aki a következő tárló legfőbb érdekességeiként a botanika atyjaiként jegyzett Hieronymus Bock és Leonhard Fuchs füveskönyveit emelte ki. Bock a növényeket emberi szervezetre gyakorolt hatásuk és orvosi alkalmazhatóságuk alapján rendszerezte, Fuchs pedig az első fametszetekkel illusztrált botanikai kötet megalkotásával írta be magát a növénytan történetébe.

A kiállítás központi tárlójában a 18. század egyik ritka, olasz albuma kapott helyet, amelynek mindösszesen 300 kiadott példánya közül csak néhány színezett található. Az egyik jelenleg a Somogyi-könyvtár földszintjén várja a látogatókat. Benne a Giorgio Bonelli nevével jelzett pápai rezidencia kertjének képe található, amely a monumentális kert eleganciájának aprólékos kidolgozottságával nem mindennapi látványt tár a szemlélő elé.

Fotós: Karnok Csaba

Mindemellett Nicholas Joseph Jacquin munkásságával is ismerkedhetnek a látogatók, akit a növényillusztrációk Raffaellojaként emleget a szakirodalom. Jacquin a Bécsi Egyetem Mária Terézia által alapított, világhírű botanikus kertjének az első igazgatója volt.

Külön figyelmet szentelt Horniczky Anikó a hazai botanikai szakirodalom fejlődéstörténete bemutatásának. Az egyik legértékesebb ritkaság Lippay János jezsuita szerzetes Posoni kert című kötete, amely megalapozta a magyar kertészeti szaknyelvet.

A centenárium alkalmából külön tárlót kapott a közelmúlt és a Szegedi Füvészkert története is. A kötetek mellett fényképek is megtekinthetők a Füvészkert múltjáról, valamint a növényvilág tudományos ábrázolásának egyik legismertebb tudós művésze, Csapody Vera akvarelljei is. Utóbbiak felettébb ismerősek lehetnek több generáció számára, hiszen évtizedeken át volt a hazai természettudományos oktatás egyik alapműve Csapody Kis növényhatározója.