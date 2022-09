– Mi szegedi halászlét készítünk passzírozással, azonban ehhez már igénybe vesszük a modern technológiát, robotgéppel és kézi mixerrel csináljuk. Bár lehet, hogy a tekerős módszer az igazi, de erre itt nincs idő. A titkunk abban rejlik, hogy lesózzuk és lepaprikázzuk előre a halat, hogy legyen íze, utána ha kell, akkor még ízesítjük a levet – magyarázta lapunknak a Florin Zrt. egyik csapatának főszakácsa, Rózsáné Szabó Éva.

A zöld pólós csapat már ötödik alkalommal főzött közösen a fesztivál szombati halfőző családi napján a Partfürdőn, ahol korábban már első és második helyezést is elértek. Éva szerint a siker titka az, hogy lennie kell a csapatban egy vezéregyéniségnek, aki irányítja a folyamatokat, de meghallgatja mások javaslatát, és ha azt jónak találja, megfogadja, viszont végig egy gondolat mentén zajlik a főzés.

Sok cégnek, szervezetnek, pártnak ragadott fakanalat a csapata, de a versenyzők között baráti társaságok is voltak. A Yamaha team is úgy döntött, hogy visszatér a Partfürdőre, és főznek egy finomat bográcsban.

– Attól lesz igazán jó, hogy adtunk neki egy nevet, Yamahal lének neveztük el. Meg persze attól lesz még jó, hogy én nem kotnyeleskedek bele, a fiúk kétkezi munkájától lesz igazán finom – nyilatkozta nevetve lapunknak Tímár Krisztián, a cég értékesítési vezetője. A Yamaha-s fiúk körülbelül 10 évvel ezelőtt főztek utoljára halászlevet Újszegeden, de otthon gyakran szoktak készíteni, úgy vélik, ez férfimunka. A csapattagok közül többen horgászni is járnak, szombaton viszont nem az általuk fogott állatból készült az ebéd, hanem tenyésztett halból.

Eközben a Huszár Mátyás rakparton is készült az ízletes ebéd, hiszen ott péntektől vasárnapig minden a szegedi halászléről szólt. A háromnapos ünnep főszervezője, Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács a rondellán felállított hatalmas bogrács mellett állva arról számolt be, hogy 200 mázsa hallal készültek a három napra, valamint vöröshagymából is igen sok kellett, 10 mázsát pucoltak meg a munkatársai, tehát könnycseppből nem volt hiány.

Elárulta, mintegy 60-70 emberrel közösen dolgoztak a fesztivál lebonyolításán, és számítottak arra, hogy hatalmas tömeg lesz, hiszen a feloldásokat követően minden rendezvényt óriási érdeklődés övezi.

A közismert szegedi vendéglátós, Puskás László is a rakparton várta a vendégeket, ő munkatársaival 40 fajta étellel készült a fesztiválozóknak, így a szegedi halászlé, a süllő, a haltepertő és a pisztráng is megtalálható volt a kínálatukban. Kérdésünkre elmondta, több tonna halat hoztak ők is, ezek egy részét a barátaival fogta, míg a süllő és a harcsa például fagyos halként érkezett európai országokból.

De nem csak a halászlé kedvelőinek és a halászcsárdáknak volt találkozóhelye a rakpart péntektől vasárnapig, hanem az ország minden pontjáról idesereglettek a kézművesek, a sörfőzők és a borászok is, miközben a jó hangulatról szegedi művészek gondoskodtak.