Vasárnap tartották meg a Magyarság KicsiNagykövete program országos döntőjének megyei fordulóját Tiszasziget-Térváron, ahol a kápolna árnyékában Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács receptje alapján szegedi halászlét főzött és vásárhelyi túrós lepényt sütött megyénk KicsiNagykövete, Lovász Katalin Édua. Természetesen segítségére volt Csongrád-Csanád megye három KicsiAttaséja is, Csanádi Atád, Varga Napsugár és Kovács Áron.

Mint azt Dobay Katalintól, a tiszaszigeti Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesétől, a KicsiNagykövet egyik felkészítőjétől megtudtuk, a fiataloknak vendégeket is kellett hívni vasárnap délre, így Gyenes Csaba plébánost, Gárdián Gábor gordonkaművészt, Ferenczi Ferenc polgármestert és Nacsa Tamást, a Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóját vendégelték meg.

A fiataloknak a döntőben nem csak a megvendégelés a feladata, hanem kisfilmet is kell készíteniük a vendégeikkel. Vasárnapra meghívást kapott még Bódi István futó, többszörös ironman is, azonban őt elfoglaltsága miatt később kérik majd interjúra a diákok, ahogyan a Csanyteleki Halgazdaság vezetőjét, Szabó Zoltánt is.

Dobay Katalin szerint a fiatalok felkészülésében óriási szerepe volt a családoknak, azoknak minden tagja kivette a részét a vasárnapi döntőt megelőző előkészületekből. Megjegyezte, az országos programnak célja a közösségépítés is, hiszem a négy fiatal sosem találkozott egymással, a feladatokon keresztül viszont egy csapattá kovácsolódtak össze.

A programban az ifjúságnak feladata az is, hogy lakóhelyüket és környezetük értékeit képviseljék, hírét vigyék a helyi kultúrának, gasztronómiának és sporteseményeknek.