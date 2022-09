Gömör Béla elmondta, ez a fejezet az Antal és Péter címet kapta, két szegedi barát történetét mutatja be, éppen ezért a leírt történetek a teremben ülők közül is többeknek ismerősek lehetnek, egyik sem kitalált. Jelezte, a fikció és az irodalom egyaránt jelen van ebben a fejezetben.

A kötet egyébként 6 fejezetből áll, mindegyikben fő helyet kapott Szeged, és mindegyiket olyan festményillusztrációk vezetik be, amelyek a fejezetek tartalmára utalnak. A szerző beszámolt arról is, hogy az utolsó fejezetben minden olyan kérdésre választ kap az olvasó két vallási vezető segítségével, amely mindannyiunkat foglalkoztat, így a szeretet, a boldogság, a fájdalom, a szenvedés, az öregedés és a halál is szerepet kap benne.