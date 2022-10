– A haszonanyagok, vagyis a papírok, műanyagok a válogató- és bálázó üzembe kerülnek. Ott a kollégáink szétválogatják, majd bebálázzák a különféle frakciókat. Amikor összegyűlt egy kamionnyi bála, értékesítjük a célirányos felvásárlóknak, éves szinten körülbelül 1500 tonnát. Zöldhulladékot is fogadunk a telephelyen, amit a komposztálási technológiánk során aprítjuk és nyomon követjük az érési folyamatot. Körülbelül 12 hét alatt készül el a komposzt. A kertekben, szántóföldeken jól hasznosítható anyagot ugyancsak értékesítjük. Idén összességében 1000 tonna zöldhulladékkal számolunk, amiből 500 tonna komposzt készül. A harmadik területünk a hulladéklerakó. Sajnos, Magyarországon a hulladékok jelentős része még mindig így végzi, ez a legkevésbé környezetbarát út. Évente körülbelül 37,5 ezer tonna hulladékot fogadunk. A hulladéklerakó megfelelő műszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkező létesítmény – említette meg Erdélyi Attila. A lerakóban elsimítják, tömörítik az oda kerülő hulladékot, majd a nap végén építési törmelékkel, vagy hulladékfölddel takarják le, hogy ne hordja el a szél. A szerves anyagok bomlásakor a lerakóban metángáz szabadul fel. Ezt is hasznosítják, csöveken keresztül vezetik a depóniagáz-gyűjtőbe. Többek között ezzel fűtik az irodaházat és elektromos áramot is fejlesztenek belőle.

A program három csoportjában mintegy 50 érdeklődő járta végig a regionális hulladékkezelő központot.