A Maros-parti városban 1997-ben tartották az első újévi koncertet, a sportcsarnokban pedig 2001-ben volt az első ilyen rendezvény. Utóbbi helyszínen 1500-2000 néző fér el. Ilyenkor a Magán Zeneiskola koncert-fúvószenekara szokott fellépni Csikota József karnagy vezetésével, sztárvendégekkel együtt, és ekkor mondja el hagyományos újévi köszöntőjét a város első embere. Az korábban is előfordult, hogy – különböző okok miatt – máshol kellett megrendezni a hangversenyt, de arra is volt példa, hogy az esemény elmaradt.

A mostani hangversenyt a Návay Lajos nevét viselő kereskedelmi iskola tornacsarnokában rendezik meg január elsején. Két koncert is lesz: egy délután 4-kor és egy este 7-kor. Utóbbit a városi televízió élőben közvetíti, illetve online is lehet követni. Ezúttal is a Magán Zeneiskola koncert-fúvószenekara játszik Csikota József karnagy vezetésével, sztárvendég azonban nem lesz.

A rendezvényre a jegyeket a Hagymatikum fürdőben lehet megvenni hétfőtől vasárnapig délután 2-től 6-ig.