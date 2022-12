Hónapokra bezárt sok önkormányzati fenntartású intézmény Szegeden, köztük a Somogyi-könyvtár is. Mint megírtuk, három fiókkönyvtár nyit csupán ki január 9-től: az Északvárosi Fiókkönyvtár (Gáspár Zoltán utca 6.), az Odesszai Fiókkönyvtár (Székely sor 11.) és a Rókusi Fiókkönyvtár (Vértói út 5.), ezek ugyanis nem választhatók le a távfűtésről, vagyis zárba tartásukkal sem lehetne energiát megspórolni. Ebből a három intézményből tavaszig bármelyik szegedi könyvtárba szóló kölcsönzési jeggyel lehet majd könyvet kihozni, ettől függetlenül a bezárás előtt gondoltak azokra is, akik esetleg nem tudnak vagy nem akarnak a város másik felébe utazni újabb olvasnivalókért. Decemberben így a szokásos 10 helyett 20 dokumentumot lehetett kikölcsönözni a Somogyiból. A meghirdetett akció sikeresnek bizonyult: kis túlzással kifosztották a városi könyvtárat.

– Fél hónap alatt több mint 38 ezer kölcsönzést regisztráltunk a könyvtárhálózatunkban. Ez tízezerrel több, mint az előző, teljes havi forgalmunk volt, vagyis valóban sokan bespájzoltak könyvekből – mondta el lapunknak Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója. A legnépszerűbbek a szórakoztató irodalom slágerszerzői voltak: Fábián Janka és Nárai Tamás regényei mellett azonban sokan keresték például Orvos-Tóth Noémi könyveit is.

– Ez a három szerző volt a rekorder a kölcsönzési statisztikában, de természetesen számos más sikerkönyv is rendkívül keresett volt. A könnyed történetek mellett nagyon népszerűek a történelmi regények, illetve a pszichológiával, életmóddal foglalkozó írások – sorolta az igazgató. A gyermekkönyvtár gyűjteményéből az Időfutár és az Idődetektívek sorozatok, illetve Berg Judit könyvei fogytak legjobban.

Sikaláné Sánta Ildikó elmondta, bár most valóban rengeteg könyv van kint az olvasóknál, ez nem jelenti azt, hogy a következő hónapokban a legnépszerűbb kötetekhez ne lehetne majd hozzájutni.

– Egy részükre egyébként is előjegyzés van, illetve több műből maradtak is bent nálunk példányok. Ezeket januárban elvisszük majd a nyitva tartó fiókkönyvtárakba, illetve a január közepétől működő ideiglenes könyvtárpontokat is igyekszünk a legnépszerűbb olvasnivalókkal feltölteni. Az új könyvek beszerzése pedig nem áll le, így azokkal is folyamatosan frissítjük majd a kínálatot – mondta az igazgató.

Január 9-étől tehát három fiókkönyvtárba mehetnek a Somogyi olvasói, illetve ettől a naptól vehetők majd át a következő időszakban leadott rendelések a Dóm téri könyvautomatában. Jövő hónap közepétől pedig elindulnak Dorozsmán, Klebelsberg-telepen, Alsóvároson, Szőregen és Tápén a könyvtárpontok, ezeket azonban csak az ottani, helyi könyvtárjeggyel rendelkezők, illetve a helyszínen beiratkozók használhatják.