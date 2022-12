A huszonéves TifAni FaNelli a kiváltságosok életét éli. Egy körülrajongott női magazin megbecsült munkatársa, aki a drága ékszerek és márkás ruhaköltemények mellé még egy sármos és jó pedigréjű vőlegénnyel is rendelkezik. Ani múltja kimondhatatlan titkot rejt. Tizennégy évvel ezelőtt a Bradley középiskolában borzalmas dolgok történtek. Meggyalázták, meghurcolták, kinevették. A kis Ani aznap megsemmisült. Az erős TifAni lépett a helyébe, aki mindent meg akar kapni az élettől…

Hát ennyit ígér ennek a regénynek a fülszövege, mely már évek óta állt a polcomon, de csak most vettem a kezembe, amikor a Netflixen hirtelen nagyon felkapott lett az ebből készített film. Aztán amikor már közel 100 oldalt elolvastam, őszinte leszek, egyre mérgesebben lapoztam és nem értettem, mégis mi olyan jó ebben a történetben. Van egy idegesítő nő, akiről fejezetek óta csak azt olvasom, hogyan játsza meg az agyát és tesz úgy, mintha minden ember értékét a pénz mérné. A legmárkásabb ruhákban flangál, a legmenőbb éttermekben eszik és közelgő esküvőjével kapcsolatban is csak egy dolog érdekli: hogy minél drágábbnak és exkluzívabbnak tűnjön.

Szóval nagyjából 100 oldalt kellett végigszenvedni és bosszankodni, mire történt végre valami. Mert kiderült, hogy a TifAni nevű, kifejezetten ellenszenves nő egy hatalmas traumán ment át tinikorában. A lányt, akinek már akkor is az volt a legfontosabb cél az életében, hogy bármi áron elit iskolába járjon és a gimi nagymenői közé tartozzon, egy italozós buli után többen is megerőszakolták. Ő azonban úgy döntött, nem beszél erről senkinek, mert csak így látta garantálva, hogy a társaság, ahova annyira vágyott tartozni, továbbra is maga közé valónak érezze. De nem így lett: perifériára került és ő lett az iskola ribanca, aki egy este több sráccal is ágyba bújt.

Lényegében innentől kezdődik el az érdemi történet, mely bemutatja, hogy egy áldozatból hogy lesz bűnbak, illetve hogy a tinédzserek milyen hihetetlenül gonoszak tudnak lenni egymással. Látható, hogy mit jelent egy fiatal életében, ha kiközösíti egy középiskolai közösség és az is, mit tesz ez a helyzet egy addig kifejezetten reményteljes, jó tanuló lánnyal.

A könyvnek ez az része már legalább érdekes és tanulságos volt, ekkor pedig még az olvasó nem is sejti, hogy TifAni életének nem ez a legnagyobb tragédiája. Nem csak ő volt ugyanis, akivel kegyetlenül elbántak a gimi nagymenői, hanem egy srác is, ő pedig nem azt az utat választotta, hogy csendben visszavonul és a háttérben megbújva igyekszik kibekkelni az érettségiig hátralévő időt. Ő kegyetlen bosszút forralt, és egy napon meglépte azt, amiről TifAni azt gondolta, csak a négy fal között, poénból beszélgetnek. A nyilvánosságot is megrázó eseményeknek pedig nem csupán egy életre szóló trauma lett a lány számára az eredménye, hanem az is, hogy rásütötték: ő is az elkövetők között volt. Miközben fiatal felnőttként is még kísértik a történtek, 14 évesen, az első sokkból felocsúdva be kellett bizonyítania, nem ő a gonosz, hanem ő az egyik legnagyobb áldozat.

Összességében tehát egy nagyon megrázó és fordulatos történetről van szó, melyből ha az első 100 oldalt kidobjuk, melyet továbbra sem értek, hogy miért nem volt elegendő egy fejezetnyi karakterábrázolással kiváltani, egészen élvezhető sztorit kapunk. Egy olyan sztorit, melyből kiderül, hogy a mai világban is még egyszerűbb az áldozatokat hibáztatni, és azt keresni, ők mit tettek azért, hogy megtörténjen velük a tragédia, mint segítő kezet nyújtani és támogatni őket abban, hogy az akár egész életüket meghatározó traumát feldolgozzák.