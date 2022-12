A filmolimpiát most rendezték meg kilencedik alkalommal, 7 ország fiataljai neveztek be összesen 54 alkotással. A versenyen mindig általános, középiskolás és egyetemista alkotócsoportok vesznek részt. A versengés szigorú szabályok szerint zajlik: mindegyik társaságnak ugyanaznap, 10 óra alatt kell elkészíteni egy 3 perces rövidfilmet úgy, hogy abban szerepeljen 3 előre megadott motívum – ezek idén az ugrálás, a címke és a papírrepülő voltak. A kész filmet digitális formában kellett eljuttatni Tajvanra. A makói videóműhelyesek most negyedszer neveztek be.

Fotós: Makói Videó- és Művészeti Műhely

A négy tagú makói stábot Zétény válogatta össze, tagjai rajta kívül Szőke Adél és Nagy Mira, illetve Rácz Hunor voltak. A filmben Baranyi Roland és öccse, Baranyi Olivér, illetve Szepesi Maja és húga, Szepesi Zorka szerepeltek. Az alkotás, ami a Petőfi parki játszótéren, illetve a főtéri Süti sarokban játszódik, egy kedves szerelmi történet: egy kislány és egy kisfiú együtt játszanak a játszótéren, papírrepülőket is hajtogatnak, de ezen végül összevesznek. Később, tizenévesként újra összefutnak, felismerik egymást és össze is jönnek. A forgatás a négy tagú csapat munkája volt, a vágást és az utómunkákat Zétény és Hunor végezte.

Fotós: Makói Videó- és Művészeti Műhely

A filmről Zétény azt mondta, az alkotásba mentoruk, a műhelyt alapító Czibolya Kálmán egyáltalán nem folyt bele, önálló munka volt. Bár a makói videóműhely csapata korábban különdíjakat, sőt első helyezést is elért, ezúttal nem számítottak komolyabb sikerre. – Ez most nem egy összeszokott csapat volt. A célunk inkább a gyakorlás, játék volt, de természetesen az elismerő oklevélnek is örülünk – tette hozzá. Bízik abban, hogy jövőre ennél is jobban szerepelnek.