– Az is nagy öröm volt, hogy a pandémia után beindulhatott újra a külföldi jelenlétünk, hiszen továbbra is büszkén vagyunk Szeged kulturális, utazó nagykövetei – közölte. Tengeren, sőt óceánon innen és túl, ahol csak színpadra lépett a Szegedi Kortárs Balett, mindenhol álló vastapssal méltatta a közönség. Dubajban, New Yorkban, Litvániában, Lettországban és Brüsszelben egyaránt zajos sikert arattak.

Művészeti vezetői munkáján túl is mozgalmas évet tudhat maga mögött Juronics Tamás. A Szegedi Szabadtéri Játékok nagyszínpadára rendezte Verdi Traviata operáját, a Szegedi Nemzeti Színházban nagy sikerrel vitte színre az Egy csók és más semmi zenés vígjátékot, sőt a tévéképernyőkön is láthatta országszerte a közönség a Dancing with the Stars zsűritagjaként.

– Élveztem a zsűrizést, kellemes utazás volt. Nagy örömet jelent számomra, hogy a műsor által a tánc csodája bejut szombat esténként az otthonokba – közölte.

A kulturális intézmények év eleji zárva tartása idején a Pick Arénában próbál a Szegedi Kortárs Balett társulata.

– Természetesen nem örömteli számunkra, hogy a színház bezárni kényszerült. Egyrészt, mert a közönség elzáródik a színházi kultúrától, másrészt, mert egy táncos számára a napi munka elengedhetetlen. Nem szabad szünetet tartanunk, mert ha nem folyamatos a munka, a táncos teste ”szétesik”. Ráadásul új bemutatóra is készülünk, így nagy segítség számunkra, hogy a Pick Arénában helyet kaptunk. A Pick Szeged kézilabdacsapattal szoros a viszonyunk, a Szeged Csillagai projektben közös eseményeket és jótékonysági akciókat szervezünk – fejtette ki Juronics Tamás. Noha a Pick Arénában jóval kisebb terem áll a társulat rendelkezésére, mint bázisépületükben, a Kisszínházban, de öltözőket, társalgó részt és irodákat is sikerült kialakítaniuk.

– Minden funkcióra van helyünk, meleg van, komfortos, így a munka mehet tovább – közölte.

Nagy lendülettel és lelkesedéssel készülnek március 10-i bemutatójukra, egy három felvonásos, szenvedélytől fűtött estre.

– Enrico Morelli már itt van. Őt a szegedi, balettet kedvelő közönség jól ismerheti, hiszen már öt kiváló darabot koreografált számunkra, amelyeket komoly szakmai díjakkal méltattak. Most Ravel Bolerojára kértük fel. Czár Gergellyel közösen koreografáljuk Bizet Carmenjét, amelyből Rogyion Scsedrin orosz zeneszerző készített egy kivonatot. Táncművész volt a felsége, és kimondottan az ő számára alkotta meg ezt az 50 perces szvitet. A harmadik részben pedig az általam koreografált Bernarda Alba háza darabot játsszuk, amely a Lorca-darab kivonata. Sűrítetten ábrázolja az andalúz, paraszti légkör szigorúságának fojtott, de forrongó szexualitással teli hangulatát – részletezte a Kossuth-díjas koreográfus. Az est a Tűz címet kapta.

– A címben benne van az izzás, amely mindhárom darabra nagyon jellemző, hiszen mindegyikben ott van az a furcsa, szexuális lángolás – tette hozzá Juronics Tamás, aki a közeljövő terveiről is beszélt lapunknak. Elmondta, belgiumi, finn, francia és spanyolországi turné is szerepel a társulat tervei között.