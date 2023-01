– Nem tudtuk, hogy a covidos lezárások után mennyire tér vissza a közönség. Óvatosabbak is voltak, a bérlet- és szólójegyvásárlók aránya megváltozott, utóbbiak száma nőtt. Azonban nagy örömmel töltött el bennünket, hogy év elején a Lázár Ervin Program keretében kétezer negyedikes gyerek vett részt a Zenés kocsikázás Mozarttal elnevezésű programunkon – kezdte az idei év összegzését Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója.

A koncert egy elképzelt, erdei kocsikázás Mozart-dallamainak szárnyán, ahol a gyerekek bekapcsolódhattak a muzsikába.

– Mozart vonósokra írt divertimentójának egy tételéhez hozzáírtam néhány fúvós és hangutánzó hangszert. Madárhangok, kocsizörgés, a képzeletbeli lovak nyakában felcsendülő csengők színesítik a megírt szólamokat. A gyerekek aktív résztvevői a koncertnek, ők is kapnak hangszereket. Sőt a műsor végén az önként jelentkezőket egy perc alatt vezényelni is megtanítom – részletezte mosolyogva az igazgató. Majd örömmel jelentette be, hogy a napokban érkezett a jó hír az újabb pályázat pozitív elbírálásáról, így januárban folytatódhat az erdei kocsikázás.

Gyüdi Sándor az esztendő örömteli eseményei között említette a Szegedi Kortárs Balettel közös Concerto produkcióban való részvételt, amelyet Szeged mellett Győrben és Budapesten, a Müpában is játszottak.

– Az is nagyon jó volt, hogy tavasszal nem maradt el egyetlen koncertünk sem. A nemzetközi tevékenységünk viszont nehezebben indul újra a járvány után. Egy olasz- és egy lengyelországi koncertutunk is elmaradt. További pozitívum azonban a Dante 700 emlékévhez kapcsolódó ősbemutató, amely során Tóth Péter orató­riumát játszhattuk. Minden évben felemelő élmény számunkra a Dóm téri Ajándékkoncert, ahol négyezer néző hallgat egyszerre klasszikus zenét. Magyarkanizsán is fel tudtunk lépni, ahol nagy érdeklődés övezte a kortárs zenei koncertünket – sorolta a Liszt-díjas karmester.

Fotó: András Zsolt

December 26-án a zürichi Tonhalléban adott egy délutáni és egy esti koncertet a Szegedi Szimfonikus Zenekar.

– A Tonhalle Európa egyik legrangosabb koncertterme. Gyönyörű, és kiváló az akusztikája. 1895-ben épült, 12 évvel a Szegedi Nemzeti Színház után. Ugyanaz a Fellner és Helmer nevű cég tervezte a két épületet. A két koncerten két különböző műsort játszottunk. Az elsőn Dvorák Újvilág szimfóniá­ját, Smetana Moldváját, Ravel Boleróját, ezt svájci vendégkarmester dirigálta, a másodikon Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét és Rimszkij-Korszakov Seherezádéját, ezt pedig magam dirigáltam. Mindkét koncerten telt ház volt, és mindkét hangverseny végén álló vastapssal méltatták a zenekart – mondta az igazgató.

A jövő év elején az iskolai, zenés kocsikázásokon túl a muzsikosok fellépnek a Müpában és Sepsiszentgyörgyön is, valamint az IH-ban februárban tervezett operettgálán. A zeneház ideiglenes bezárása miatt elmaradó koncerteket tavasztól pótolják.