– Két éve indult el iskolánkban a robotikafoglalkozás. Sok gyerek rögtön érdeklődött, de voltak, akik nem igazán tudták hova tenni magukban a témát. A könyváros foglalkozások után viszont közülük is sokan jelezték érdeklődésüket az iskolai robotika szakkörök iránt. Azonnal nyitottan fogadtuk a Somogyi-könyvtár foglalkozásainak felajánlását, mert ezeken az alkalmakon egészen új szemszögből ismerkedhetnek a gyerekek az iskolában is tárgyalt témakörökkel. Emellett fontos szempont volt a könyvtárak népszerűsítése is a gyerekek körében, a Somogyi-könyvtáré és a sajátunké egyaránt. A könyvtárunk ugyanis nemrég újult meg, és csodaszép lett – fejtette ki Krizsánné Turcsányi Marianna.

Szerdán Jenőfi Gábor, a Somogyi-könyvtár Informatikai és Digitalizáló Osztályának osztályvezetője, valamint informatikus munkatársa, Molnár Dániel tartott digitális foglalkozásokat a hatodik osztályosoknak. Szinte tapintani lehetett a diákok lelkesedését, ahogy a termekbe léptek.

Jenőfi Gábor a robotok építésének és programozásának alapjaiba vezette be az érdeklődő ifjúságot. Rögtön a foglalkozás elején kiderült, hogy a robotok világa korántsem ismeretlen terep a diákok körében, meglepő szakértelemmel sorolták a robotok alkotórészeit. Később programozásuk fortélyait is meglepő gyorsasággal sajátították el a matematika tagozatos hatodikosok. A programozás után a diákok a magyar népmesék jellegzetes szereplőit is megépíthették és mozgásra bírhatták.

Molnár Dániel a 3D nyomtatók működésének rejtelmeit ismertette a tanulókkal, akik a tervezés folyamatába is belekóstolhattak.