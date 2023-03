Március 6-án, hétfőn ismét kinyit a Somogyi-könyvtár és valamennyi fiókkönyvtára. A szegedi kulturális intézményeket december 19-én zárták be energiatakarékossági okokból, csupán három könyvtárpont nyitott ki január közepén, később azonban átvevő pontok is létesültek a különböző városrészekben. Hogy erre mekkora igény volt, jól mutatja, hogy az elmúlt időszakban az ideiglenes könyvtárpontokon és a könyvátvevő-automatából 2367 olvasó 15 ezer 749 könyvet kölcsönzött ki. A könyvtárosok sem tétlenkedtek: ők 372 foglalkozást tartottak több mint harminc helyszínen – iskolákban, óvodákban, kollégiumokban és idősotthonokban – amelyeken 9328-an vettek részt.

Hétfőtől valamennyi könyvtár a megszokott nyitvatartási rend szerint várja a látogatókat. A zárás előtti hetekben és a zárás idejében kikölcsönzött könyveket várják vissza a könyvtárakba, a lejárt határidejű dokumentumokra egy hétig még nem kell késedelmi kamatot fizetni. A nyitáskor a központi könyvtár alagsori fogadóterében átmeneti könyv-visszavételi pontok segítik majd a torlódás elkerülését.

A Somogyiban márciusban már programokkal és új kiállításokkal is várják a látogatókat. A nyitás napján, hétfőn délután 5 órakor In memoriam Vaszy Viktor címmel Bubryák István mutatja be Horváth Zoltán filmjét.