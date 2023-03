A Délmagyarország Podcast adásának vendége ezúttal Ábel Anita. A színésznő még gyermek volt, amikor az ország egy sorozatból megismerhette, szinte egybeforrt személye a Szomszédok Julcsijával. Közben azonban történt egy generációváltás: az elmúlt években már műsorvezetőként volt látható a tévéképernyőkön, így sokan már ezzel a feladattal azonosítják. Most azonban ismét egy sorozatban szerepel. Beszélgettünk vele arról, hogyan telt a Hazatalálsz forgatása, és azt is elárulta, eredetileg melyik szerepre jelentkezett és bánja-e, hogy végül nem azt kapta meg. De szóba került az is, hogyan lehet, hogy bár egész életét a nyilvánosság előtt éli, mégsem szokott hozzá és az is, milyen szálak kötik Szegedhez.