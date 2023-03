Ez a valóságban úgy nézett ki, hogy a tantermekben programok várták a diákokat. Egy részük kultúrtörténeti osztálysétára indult, aminek a végén egy szál virágot helyeztek el Kossuth, vagy Petőfi szobránál. Király-Török Annamária szervező, pedagógiai igazgató-helyettes elmondta, így egy klasszikus műsor helyett, ami leginkább a néhány szereplőnek élmény, az egész iskolát meg tudják mozgatni. A legjobb hangulat a Pilvax kávéházzá változott tanteremben volt, ahol kártyáztak, beszélgettek a diákok. Itt a tanárok által készített Kossuth-kiflit lehetett megkóstolni, amelyek remekül sikerültek. A 10. b osztályos szoftverfejlesztők közül egy csapat fiú öltönyben, nyakkendőben volt, amit Pál Patrik azzal indokolt, hogy megadják a módját március 15-e megünneplésének, illetve később fotókat készítenek majd a közösségi oldalakra, amelyeken remekül mutatnak majd az elegáns szettjükben. – Eddig nem rossz. Szürcsölgetjük a kávét, tárgyaljuk a mai nap elkövetkezendő eseményeit – fogalmazott Patrik.

Egy emelettel feljebb jóval visszafogottabb volt hangulat, a számítógépek előtt online kvízt töltöttek ki a diákok. Komoly tétje volt neki, 80 százalék feletti eredmény esetén jutalom ötös jár. Egy másik tanteremben 200 szendvicset készítettek a diákok, amiket később a város három szeretetládájába tettek ki. Volt még kézműveskedés: kokárdakészítés gyöngyből, címerkészítés, amivel az iskola kapuját díszítették fel. A kvíz mellett gépírás csapatverseny is volt, amit a tizenegyedikesek közül a 11. c osztályos lányok nyertek meg. Nyereményükből, ami egy hatalmas zacskó cukor volt, a sajtó jelenlévő munkatársait is kedvesen megkínálták.