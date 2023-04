– Legyél tagja Te is Közép-Európa legnagyobb rockzenekarának! – hirdeti honlapján a CityRocks. Június 18-án Veszprémben, majd július 29-én Szatmárnémetiben rendeznek idén flashmobot.

– Egység a különbözőségben. Ez a CityRocks hitvallása. Bárki bárhonnan érkezhet, de ha együtt zenélnek egy napon át, akkor valódi közösség épül. Európa Kulturális Fővárosában válik igazán érvényessé ez az üzenet – írják.

A CityRocks 2018-ban Szegedről indult, ahogy megírtuk, akkor a Dóm téren négyszáz rockzenész gyűlt össze: amatőrök és profik jöttek Nyírbátorból, Pestről, a Dunántúlról, Bécsből és a Vajdaságból is. Első alkalommal népszerűsítették ily módon a rock- és az élőzenét.

Kecskeméten is dübörgött a rockzene, 2021-ben pedig 150 zenész vette birtokba az erdélyi Bánffy-kastélyt. Ott különleges hangulatú történelmi környezet, zenészek kis gyerekektől a nyugdíjas korosztályig, amatőrök, műkedvelők és profik, románok és magyarok, teljes egyetértésben zenéltek együtt. Ez volt az első külföldi produkciója a Cityrocksnak.

Tavaly a helyszín – immár másodízben – Dunaújváros volt, ahol bemelegítésnek Depeche Mode-ot hallhatott a közönség a The Best Of Mode formáció előadásában, majd jött a nagykoncert: 150 zenész egyszerre játszotta a rockslágereket, levezetésképpen pedig a Hollywood Rose játszott nem csak Guns N’ Roses számokat. Jó hangulat, jó közönség és ami nem elhanyagolható, remek hangosítás fémjelezte a rendezvényt.

