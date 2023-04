Most először tartottak kézműves vásárt Kiskundorozsmán a kis piacon, ahol havi rendszerességgel lehet majd beszerezni a helyi kézművesek szebbnél-szebb termékeit. Az első alkalommal mintegy tizenöt árus várta a vásárlókat, akik részéről nagy igény mutatkozott a kézzel készült termékek iránt. Adományokat is osztottak a vásárban, ahol jelen volt a húsvéti nyúl is, aki csokival lepte meg a gyerekeket.