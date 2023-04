– A sztori végig Makón és Szentesen játszódik, a lakótelepet is úgy hozom vissza, ahogyan az én gyerekkoromban volt. A telepi lány 100 százalékban én vagyok, gyerekkoromtól kezdve napjainkig. Apám alkoholizmusáról is írok, sokan meg is lepődtek, hogy így indult az életem. Rengeteg üzenetet kaptam, amikor futott a sorozat, hogy ők is így éltek: átéltek családon belüli erőszakot, bántalmazást