Öt évvel ezelőtt hirdetett meg először Láttad-e már a zenét? mottóval alkotópályázatot a makói születésű, itthon és külföldön is elismert zongoraművész, Szentpéteri Csilla. A jelentkezők az ő zenedarabjainak ihletésére rajzolhattak, festhettek. Idén már öt vármegyéből, sőt, Szlovákiából is érkeztek pályamunkák – szám szerint 1482. Közülük a legszebb 112-t szombaton ki is állították a makói Glorius vigadóban, ahol a művésznő személyesen adta át a támogatók által felajánlott díjakat, majd barátaival minikoncertet adott.