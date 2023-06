A tavernában stílusosan görögös grillkolbászokat kínálnak természetesen pitával és tzatzikivel, a gyerekeket kézműves foglalkozásokra várják. A szervezők olimpiai hangulatot is csempésztek az estbe. Noha nem olimpiai sportág, a versenyszellemet azonban a szárazföldi banánverseny is képes feltüzelni. Sőt a résztvevők még a jövőjük titkait is megismerhetik a delphoi jósdában.

Az este leginkább várt programja 21 órakor kezdődik, folyékony tűzijáték és lángshow várja a kicsiket és nagyokat. Természetesen görögtűzzel spékelve.