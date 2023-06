Egészen különleges galambok készültek papírból szerda reggel a vásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola rajzszakköri termében. Hagyományosan ennek a madárnak a képében ábrázolja a keresztény ikonográfia a Szentlelket, akinek eljövetelét ünnepli az egyház pünkösdkor. Így vált a galamb a legfontosabb jelképévé. A táborban azt is megtudtuk, hogy miként is miért is lett a május végi keresztény ünnep egy tábor központi témája és mit üzen mindez a gyerekeknek.

A jövő búzakalászai

Harminc éve már, hogy minden évben megrendezik a Kalásztábort Vásárhelyen. Egykor Horváth Éva gimnáziumi tanár fogta össze a helyi katolikus templomi közösségeket, a szünidei program egyszerre volt kikapcsolódás és ismeretterjesztés a gyerekeknek. Most sincs ez másként. Ám a kezdeti 15-20 fős csapat mára sokszorosára bővült: ezen a héten már a kertvárosi iskola 72 diákja vett részt a programsorozaton. A tábor neve a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségéből eredő mozaikszó, de utal a sokszoros termést hozó, a Bibliából ugyancsak ismer búzakalászra is. Utóbbi jelentésérről Korsósné Bang Beáta tanító, napközi vezető, a tábor szervezője lapunknak elmondta, hogy a kisgyerekek a jövőnket jelképező búzakalászok, ezért is fontos az ő nevelésük. Idén a pünkösd lett a tábor fő témája, mégpedig azért, hogy el tudjanak mélyülni az ünnep üzenetében.