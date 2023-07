Hagyományőrző, kulturális, gasztronómiai és szórakoztató programok kavalkádjával várták idén is a Homokháti Sokadalom szervezői a látogatókat Mórahalmon a hétvégén. A rendezvénysorozat 2003 óta a térség egyik legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát, 2014 óta a vármegyei értéktárnak is része. A péntektől vasárnapig tartó sokadalom állandó programja volt a kézműves vásár, a népi játszópark, valamint a kézműves foglalkozások. Pénteken fotókiállítás nyílt, és ágyaspálinka kóstolásra is volt lehetőség. Szombaton a néptánc és az autók kapták a főszerepet.