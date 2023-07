Három hét, öt ország, hat nemzet, húsz művész és negyven kiállított alkotás – ez a számokban kifejezhető mérlege az idei Plein Air ’23 – Csongrádi Nemzetközi Alkotótelepnek, amelyet ezúttal is a SZÖG–ART Művészeti Egyesület szervezett. A Csongrádi Alkotóház és Művésztelep július 9-e és 30-a között adott otthont a város kiemelkedő művészeti eseményének, illetve az ennek keretében immár 12. alkalommal megszervezett Mesterek és tanítványok találkozójának. A zárókiállítást pénteken 19 órakor nyitotta meg a Művelődési Központ és Városi Galériában Váraljai Anna művészettörténész, az MMA ösztöndíjasa.

A csaknem 50 éves múltra visszatekintő alkotótelepet képző- és iparművészetet tanuló közép- és főiskolás fiatalok és tanáraik hívták életre. A város támogatásával 1975-ben alakult meg az alkotótábor, amely az Öregszőlők között kapott helyet. Fő szervezője a kezdetektől Aranyi Sándor festőművész. Rajta keresztül a telep szakmai arculat formálásába évtizedekkel ezelőtt a szegedi SZÖG-ART Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Művészeti Intézet Rajz- Művészettörténet Tanszéke is bekapcsolódott. A Plen Air egyik jellegzetessége, hogy a három hétben számos képzőművészeti ágban alkothatnak a különböző országokból érkező és hazai képzőművészek. Évről-évre többféle tehetségfejlesztő műhely is megfordul, így alakult ki a Mesterek és tanítványok találkozójának hagyománya.

A telep célja, hogy az inspiráló természeti és kulturálisan is sokszínű alkotókörnyezet, technikai és műfaji szempontból is különleges műalkotások létrejöttét segítse elő. Erősödjenek a művészek, a tanítványok és a mesterek közötti, emberi és szakmai kapcsolatok.