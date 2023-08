Augusztus 20-i rendezvénysorozatok és SZIN – nagyjából erről szól a következő egy hét vármegyénkben. Programajánló rovatunkban ezért elsősorban ezekről beszélgetett két újságíró kollégánk, Timár Kriszta és Arany T. János. Szóba került, vajon mi a jó abban, ha a tömegből nézzük az égre repített rakétákat és az is, milyen nagy nevekkel indul a Partfürdőn a nyárzáró fesztivál. De a héten lesznek még szabadtéri színházi előadások is és falunapot is tartanak Ásotthalmon. Utóbbi kapcsán arról is elmélkednek podcastunkban, hogy vajon egy óvodatörténeti kiállításon nyunyókákat láthatnak-e az érdeklődők, vagy esetleg más tematikában gondolkodnak a szervezők.