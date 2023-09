A bábterápiát Kiss Ágnes óriási tapasztalattal már nemcsak műveli, hanem oktatja is. Az általa elmondott módszer teljességgel a saját módja arra, hogy hogyan lehet alkalmazni a bábokat terápiás jelleggel. A lehetőséget elsősorban gyermekeknek ajánlja, azonban elmondása szerint a meseterápiát lehet felnőtt résztvevőkkel is alkalmazni. A terápiánál fontos, hogy minden résztvevő kicsit magáénak érezze az elhangzó, majd később eljátszott mesét. Érdekesség, hogy a folyamat során készült rajzokat a gyerekek egyénileg lefűzött, személyre szóló könyv formájában is megkaphatják, mely lakattal van lezárva. A "megoldás kulcsát" a terapeutától kérhetik el, s később rajtuk áll, hogy hogyan vigyáznak rá.