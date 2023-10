Tele lesz kulturális programokkal a következő időszak vármegyénkben, így programajánló podcast-ünkben is számos ilyet ajánl Timár Kriszta és Arany T. János. Van köztük több könyvbemutató és a cappella fesztivál is. De nem maradhatnak ki a gasztronómiai programok sem, amik ráadásul most nem is a szokásos falunapi bográcsozásokról szólnak majd: lesz jótékony főzés és dedikálással összekötött élménykonyha is. És persze ezen a héten is jön a végére a szokásos filmesztétikai elmélkedés: most épp arról polemizál két újságíró kollégánk, vajon miért jó, hogy a sci-fi filmek többsége baljós jövőt sejtet.