Országos, sőt nemzetközi érdeklődést is kiváltó rangos fotós seregszemlévé nőtte ki magát a még 1980-ban, Dél-alföldi Fotószalon néven indult sorozat, mely a rendszerváltás után is folytatódhatott, kiterjesztve a területi lehetőségeket, immár Alföldi Fotószalonként – emlékezett Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetője. Idén négy környező országból is pályáztak. Összesen egyébként 37 alkotó 88 munkája került a művelődési központ Tokácsli Galériájának falaira, a fotóművészekből álló zsűri, Herendi Péter, Fiala de Gábor és Minyó Szert Károly bírálata alapján. A kiállítást utóbbi fotós szakember nyitotta meg szombaton, és kifejezte örömét a sok archaikus technikával készült kép láttán, majd rátért a labormunka dicséretére: bezárkózva a sötét kamrába elmélyülni egy feladatba, valóságos lelki elmélyülést jelent. Ha elkészül a kép, kezdetét veszi a „képmutatás”, lehet pályázni például az Alföldi Fotószalonra.

A szalon tükröt tart elénk, a visszajelzések építik az alkotót

– mondta Minyó Szert Károly.

Az első díjat Németh Kriszta törökbálinti fotósnak ítélték oda, a Kóanok című kollekciójáért.

Nem volt még címe a képeknek, leültem, hagytam, hogy hassanak rám. Szakmámból kifolyólag a színház formanyelvét, lelkemnek ezt a szegmensét szólították meg a képek

– árulta el. Az ugyancsak törökbálinti Baráth Gábor kapta a 2. díjat (Entrópia SMS-ek kollekció), a kecskeméti Szabó Maya pedig a 3. díjat (Izsáki homokbuckák).

A fotósnak nemcsak a szeme komponál, a kézművesség egész más tartalmakat tud felhozni

– fogalmazta meg Szabó Maya. Volt, aki különböző anyagokat, például rozét is felhasznált képéhez, másvalaki kávésdobozzal fotózott.

A szervező Szentesi Fotókörből Lantos Imre és Nagy István személyében két különdíjasuk is van. István mészkőszobrok bepenészesedett repedéseiben látott meg érdekes formákat, így született a Felületeim című sorozat, a fotográfiától kicsit eltávolodó képi játék, míg Imre Fények és ívek című képei hangulattól függően bárhogy forgathatók.

Az Alföldi Fotószalon kiállítása november 18-ig tekinthető meg, 25-étől pedig következik egy másik, szintén pályázaton alapuló tárlat, a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány kiírására beküldött művekből.