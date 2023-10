Szeretek gazdaságosan vásárolni, ezért mindig átlapozom hét elején online a különböző üzletek szórólapjait. Így tettem hétfőn is, hiszen a klinikán várakozva bőven volt rá majdnem kétórányi időm. De utána nem tudtam eldönteni, hogy a hosszas várakozástól vagy a látottaktól lettem-e bosszúsabb. Az egyik üzletben ugyanis már csütörtöktől megvehetjük akciósan a mikulásvirágot. Nincs gondom a növénnyel, de szerintem egyáltalán nincs még helye az életünkben, az tipikus decemberi virág, most még igenis a krizantémnak van az ideje, amely az ősz jelképe és a kegyelet virága is egyben.

Minden évben olyan érzésem van, mintha úgy gyorsan túl akarnánk esni Mindenszentek ünnepén és halottak napján, hogy utána végre kirakhassuk a karácsonyi dekorációt és falhassuk a szaloncukrot. Legalább ezt az egy hetet hagynánk meg az emlékezésnek, a kegyeletnek, az elhunyt szeretteinknek, és nem azzal foglalkoznánk, hogy idén milyen színben pompázzon a ház, az ajtóban pedig hány méteres manó üdvözölje a hozzánk érkezőket. Bőven van még erre időnk. Most sokkal inkább az elcsendesedésre kellene összpontosítani és arra, amit Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mondott, hogy: nemcsak a halottaink miatt megyünk ki a temetőbe, hanem saját magunkért is, mert az élet mindennapi gondjai közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni e világ kérlelhetetlen igazságáról: az élet mulandó.

De sajnos az üzletek nem segítenek ebben, sőt, szerintem állandóan siettetnek minket a különböző akcióikon keresztül. Pedig semmi sem indokolja azt, hogy már októberben karácsonyi dolgok legyenek a polcokon és szaloncukrot vásárolhassunk, hiszen ha a jövő héten során pakolnák ki mindezeket, akkor is minden elfogyna, mire valójában elkezdődik a készülődés időszaka, az advent.