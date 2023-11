November 16. és december 1. között vendégelőadásokat kínál közöségének a szegedi Kövér Béla Bábszínház. A KL Színház és a Magamura Alkotóműhely közös előadásában Sárkányölő Sebestyén, a szegénylegényből lett hős története elevenedik meg drótmarionett-emberek és óriásbáb-sárkányok, valamint két bábművész, Czéh Dániel és Markó-Valentyik Anna segítségével. Czéh Dániel vendégszínészként már részt vett a Robin Hood című produkcióban, emellett A Kisgömböc című egyszemélyes előadását is láthatta már a szegedi közönség. Markó-Valentyik Anna pedig két produkciójával, az Alaine–Ideje a meghalásnak és az Anyajegy című előadásával vendégszerepelt a színházban a Hány éves a Kapitány? programsorozat keretében. A Sárkányölő Sebestyén előadást az óvodás és iskolás bérlet is tartalmazza, de november 19-én 11 órakor és 25-én 17 órakor bérleten kívül is játsszák.