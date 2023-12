Az eseményen megtudtuk, tekintettel arra, hogy a város az elmúlt években a koronavírus-járvány, majd az energiaválság miatt csak szerényen tudott ünnepelni, az önkormányzat most a ko­­rábbinál nagyobb összeget irányzott elő erre a feladatra, az ezzel foglalkozó csapat pedig hónapok óta készült arra, miként ékesítik Makót a várakozás idejére. A régi világító díszeket újakra cserélték a városközpontban, ezek már LED-lámpákkal működnek. Létrehoztak több szelfipontot – van köztük vállalkozói felajánlásból létesített is –, és ugyancsak a helyükre kerültek a fenyőfák. Idén a főtéri szökőkút közepére is került egy, Szabó Sándorné jóvoltából. A város nagy fenyője a Makovecz téren áll, ezt Kelemen Sándorné ajánlotta fel. Ez utóbbit a zenepavilonnál lévő dísztóban helyezték el.

Az ismét elhangzott, hogy ebben az évben a rendezvények is színesebbek lesznek: az önkormányzat civil szervezetek, vállalkozók bevonásával szervezett hétvégi, elsősorban a gyermekes családokat megcélzó programokat az advent idején.