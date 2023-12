Az elmúlt néhány év emberpróbáló kihívások elé állította a Szegedi Nemzeti Színház közösségét is a világjárvánnyal és a megugrott rezsiárakkal. Az idei esztendő sem indult zökkenőmentesen, hiszen két hónapos bezárás után kezdődhetett el a tavalyi évad második fele. A főigazgató azonban elmondta, minden nehézség ellenére a sikerek és rekordok örömével fogja zárni az óévet.

Fotó: Gémes Sándor

Új legenda született

Eddigi rendezői pályafutása csúcspontjának minősítette a Hegedűs a háztetőn musical színpadra állítását, amely előadást az aktuális évadban is továbbjátsszák.

– Komoly előzményei voltak a produkciónak Szegeden Gregor Józseffel és Király Leventével, de most már bátran állíthatom a közvélemény által is megerősített tényt, hogy Borovics Tamás méltó utódja lett a nagy elődöknek, lubickol a szerepben, és biztos vagyok abban, hogy minden későbbi szegedi színrevitel alkalmával mértékadó lesz alakítása – mondta Barnák László.

Rekordok dőltek meg

Nem csak rendezőként, de színházigazgatóként is kiemelkedő sikerekről számolt be.

– Ebben az évben több mint hatvanezer néző tisztelte meg érdeklődésével a Szegedi Nemzeti Színházat. A zárás ellenére is 300 millió forint bevétele volt a kőszínháznak csak a jegy- és bérleteladásokból. A Szegedi Szabadtéri Játékoknak pedig 700 milliós bevétele. Azt gondolom, hogy az egymilliárd forint saját bevétel nagyon komoly eredmény. Kevés olyan kulturális intézmény van ma Magyarországon, ahol ilyen jegybevétellel lehetne számolni – összegezte az idei év gazdasági eredményeit a főigazgató. Azt is elmondta, hogy a jegyeladás tekintetében már most rekordokat döntöget a Szabadtéri Játékok jövő évada is.

– Eddig harmincezer jegyet értékesítettünk, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest megdupláztuk az azonos időszakban eladott jegyek számát. Ebből az érződik, és számunkra ez a legfontosabb, hogy a nézők vágynak a kultúrára – közölte.

Nyílt színi taps dübörgött

Idén zajlott a főigazgatói ciklusváltás is, amely kapcsán Barnák László úgy fogalmazott, hogy voltak izgalmas fejlemények, elkelt olykor a jelképes bokszkesztyű. Az ellentétek azonban mára elcsitultak, a munka nagy lendülettel zajlik a kulisszák mögött.

– Az aktuális évad nagyon intenzíven indult, október végéig volt öt továbbjátszásunk és három új bemutatónk. A művészeti tanács tagjai különböző érdeklődésű és beállítottságú személyiségek, de mindannyian a társulat művészeti építésében látjuk a jövőt és a legizgalmasabb feladatot – fejtette ki.

A művészeti tanács minden tagja rendezett már a színházban. Koltai M. Gábor Az eltört korsó vígjátékot, Fábián Péter a Matyi elszabadul, avagy sok lúd disznót győz komédiát állította nagy sikerrel színpadra. Barnák László különleges örömként emelte ki, hogy a Tárnoki Márk által rendezett A két Korea újraegyesítése produkció közben több alkalommal nyíltszíni tapssal méltatta a közönség az egyik jelenetet.

– Az, hogy megélhetünk nyíltszíni tapsokat, álló tapssal végződő előadásokat és sok olyan nézőnk van, akik többször is megnéznek egy-egy előadást, olyan öröm, feltöltődés, energia számunkra, ami mindig új és új lendületet, erőt és hitet ad a nehézségek közepette – mondta, utalván a kulturális finanszírozás, a többlettámogatási források bizonytalanságára, a szolgáltatási és anyagárak növekedésére, valamint a színészek alacsony bérezésére. Kitért arra is, hogy a minimálbér és a bérminimum közelmúltbeli emelése a színház kilencven munkavállalóját érintette.

Külföldi fellépővel tárgyalnak

A Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri előadásait és újszegedi koncertprogramját már meghirdették. Újdonságként idén családi koncert is bekerült a kínálatba, Halász Judit is muzsikál majd a Liget csillagos ege alatt a Csiribiri című esten.

– Régóta szerettünk volna a kisgyerekes családoknak is élményt nyújtani Újszegeden. Ki lehetne erre alkalmasabb, mint Halász Judit, aki évtizedek óta meghatározó előadója a hazai, zenei életnek, akinek dalain generációk nőttek fel? Szerettünk volna lehetőséget biztosítani arra, hogy nagyszülők, szülők és gyermekek, unokák közösen szórakozhassanak – fejtette ki a főigazgató.

Azt is elmondta, az operettet, a dixielandet, a jazzt, a rock and rollt felölelő, műfaji sokszínűségen túl még tervben van egy külföldi meglepetés-előadó fellépése is, akivel a tárgyalások folyamatban vannak.

Az újszegedi előadáscímeket még nem hozták nyilvánosságra, ám elárulta, hogy az opera a jövő nyáron is helyet kap a kínálatban. Sőt, nem csak Újszegeden, de a Dóm téren is.

– A Szegedi Szimfonikus Zenekar Ajándékkoncertjének programja operai tematikára épül majd – közölte.

Ajtókat nyitnak

A főigazgató jelenleg a Szabó Magda azonos című regénye nyomán színpadra adaptált Az ajtó című színművet rendezi, amelynek bemutatóját február 2-án tartják majd a Kisszínházban.

– Fekete Gizi Jászai Mari-díjas, kiemelt művészünk. A művészeti tanács tagjaival beszélgettünk vele, és elmondta, hogy nagyon érdekli ez a történet és Emerenc karaktere. Természetesen teljesítettük a kívánságát, hiszen nagyon jó feladatokat kínál a darab a többi színművész számára is – mondta Barnák László, majd kitért arra is, hogy rendezőként miért izgalmas számára a feladat.

– Szabó Magda műveiben ezt megelőzően nem mélyedtem el, Vörös Róbert dramaturggal ástunk a történet mélyére, aki egyébként a Rokonok színpadra adaptálója is volt. Az ajtóban az emberi viszonyok a nagyon érdekesek számomra. Az, hogy hogyan engedünk közel magunkhoz valakit, vagy éppen, hogy hogyan engedjük el azt, akit megszerettünk. A legfontosabb számomra és szerintem a színészek számára is az az út, amelyen haladva ezekre a kérdésekre választ találunk – részletezte, majd hozzátette, szándékai szerint ez az előadás is jól illeszkedik majd a színház legfőbb missziójába.

– Úgy veszem észre, hogy egyre inkább egy általános rosszkedv, feszültség, idegesség munkál az emberekben a mindennapokban. Mi olyan pluszt szeretnénk adni, ami áthatol ennek a közhangulatnak a burkán, és örömöt, feltöltődést tud adni a közönségünknek – zárta a beszélgetést a főigazgató.