A korábbi évekhez hasonlóan idén decemberben is rendhagyó előadással készül az érdeklődőknek az MME Csongrád Megyei Helyi Csoportja.

– Záró programunkon a Dél-Alföld idei madárritkaságiról tartunk kötetlen, fényképvetítéssel fűszerezett élménybeszámolót – írták közösségi oldalukon. Az érdeklődőket december 14-én, csütörtökön 17 órára várják a Szent-Györgyi Albert Agórába.

– A programon való részvétel ingyenes, de ezúttal is lesznek nálunk adományos kitűzők is, amelyeket munkánk támogatásaként 1000 forint adományért cserébe ajándékként lehet választani. Az eseményre további ajándéktárgyakat is viszünk majd, így kiváló lehetőséget biztosítunk karácsonyi ajándékok beszerzésére is – fogalmaztak.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.