Gyermekkoromban apukám füttyszava és muzsikálása mellett nőttem fel. Amikor tanítónő lettem, azt hallottam, hogy a gyermekeim, akik akkoriban óvodások voltak, milyen szépen éneklik azokat a dalokat, amiket én is énekeltem gyerekkoromban. Ha ezeken a dalokon növünk fel, akkor olyan alapvető táncos készségeket is elsajátítunk, amelyek aztán felnőtt korban a párválasztást is segíthetik. Régen a több generációval előttük élt elődeik, családjuk és tágabb környezetük körében sajátították el ezeket, „belenőttek”, ugyanúgy, mint a mindennapi létfenntartáshoz szükséges kétkezi munkák ismereteibe és átadásába