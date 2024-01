A Somogyi-könyvtár több állomásos részlegén gyerekek és felnőttek egyaránt találhattak érdekességeket. Bemutatták az intézmény legújabb robotjait és egy 3D nyomtatót is munka közben. Egy másik asztalnál több kölcsönözhető társasjátékot lehetett kipróbálni, de folyóirat olvasó részleget is kialakítottak, csaknem tucatnyi kvízzel készültek, sőt a születésnapi újság szolgáltatásukat is ismertették.

Bárkinek a születésnapjára készítünk rendkívüli újság különszámot. Ha megkapjuk az ünnepelt születési idejét, megkeressük az akkori, az ünnepelt hobbijának megfelelő újságokat, ezeket digitalizáljuk és összeállítjuk egy rendkívüli különszámmá. A címlapot is egyedire készítjük, sőt névre szóló gólyahírt, valamint az ünnepelt fényképét is beletesszük a lapszámba, ha igény van rá

– mondta el lapunknak Piri Ildikó szolgáltatási igazgatóhelyettes.