Mórahalom, Palics. Szombaton ad újévi koncertet a Mórahalmi Fúvószenekar a palicsi Magyar Művelődési Központban az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület és a Palicsi Magyar Művelődési Egyesület szervezésében. Nem először jár a zenekar a vajdasági településen, ahol már korábban is nagy sikerrel játszottak. Úgy tűnik, népszerűségük töretlen, még pótszékeket is be kell állítani a hétvégi koncertre.