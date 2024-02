Mint korábban megírtuk, a Maros-parti városban 2009-ben döntött úgy az önkormányzat, hogy legyen egy akkor még mobil korcsolyapálya. Az időközben a civil egyesülethez került létesítményt azóta többször bővítették, korszerűsítették és ennek köszönhetően mostanra Makó a jeges sportok egyik fellegvárává vált.

A sikeres pályázatoknak, beruházásoknak köszönhetően különböző forrásokból összesen több mint 100 millió forintot költöttek el az utóbbi években a létesítményre, ennek köszönhetően biztonságosabb lett a pálya és a sátor, kapott a létesítmény öltözőket, irodát és szociális helyiségeket, mi több, egy hangulatos büfével ugyancsak gyarapodott Szügyi László csanádpalotai fafaragó jóvoltából. A pálya méretét is sikerült megnövelni. A speciális, úgynevezett inline pályának köszönhetően pedig a nyári időszakban is, lényegében az év 12 hónapjában használható a csarnok. Most – az elmúlt év tao-s pályázatainak eredményeként – hőszigetelt tető kerül a sátorra, aminek köszönhetően könnyebb és olcsóbb lesz a hűtés.

A Délmagyarország olvasói az elmúlt néhány évben figyelemmel kísérhették, miként erősödik meg a jeges sportok művelőinek tábora, különös tekintettel az utánpótlásra. Az MTSE ma már összesen 5 csoporttal működik. Asztalos Péter elmondta, ezen a hétvégén a Maros Télisport Egyesület három jégkorong csapata is jégpályára lép. A legfontosabb alighanem az a torna lesz, amelynek az U18-osok lesznek a házigazdái: a Marosi Pengék hokicsapata békéscsabai, pécsi és fővárosi együtteseket fogad. A tét nagy, az eredményen múlik ugyanis, hogy be tudnak-e jutni a főcsoportba. Persze nem csak sportolók szoktak siklani a jégen: délelőttönként az iskolák használják a pályát és rendszeresen fogadják a korcsolyázás iránt érdeklődő civileket is. Ezen a szombaton például Valentin-napi jégdiszkót tartanak délután 6-tól, amit kívánságműsor színesít este 7 és 8 között.