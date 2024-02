A klasszikusok olykor szinte feltámadnak a különböző korok divat periódusaiban, máskor elcsendesedik a hullám és ők szunnyadva várakoznak. Ám József Attila kimondottan jól tartja magát – nyilatkozta lapunknak Kovács Imre Attila irodalmár, aki Kész a leltár címmel értekezett a költő életművéről fiatal közönségének a vásárhelyi könyvtárban. Az előadás előtt kérdésünkre azt is részletezte: a sokarcú József Attilából minden kor kiharapott magának, olykor meghamisítva az életművet. ám legalább fenntartotta ismeretét.

Visszavonulóban vannak azok az erők is, amelyek próbálták ideológiailag is elhelyezni, bebetonozni. A talapzat viszont repedezik, a kényszer kalicka rúdjai kihullanak, bár gördülékenyen még nem tudunk az új József Attiláról beszélni

– mondta.

Kész a leltár címmel tartott József Attila életéről és munkásságáról előadást Kovács Imre Attila irodalmár a vásárhelyi könyvtárban.

Fotó: Tábori Szilvia

Majd azt is részletezte, hogy a hősies pózra ugyan alkatilag alkalmatlan volt a szegény sorba született, édesanyját korán elvesztett költő, mégis megpróbálták valamiféle kerek egésznek láttatni. Annak ellenére, hogy végig bukdácsolta egész életét, amelyet a szűnni nem akaró boldogságkeresésre tett fel. Az érzelmileg rendkívül lebilincselő költő útkeresése pedig hasonlatos korunk átmenetiségével, mert ahogyan ő, úgy mi is bukdácsolunk az életben. Szavai szinte rokonság érzetet keltenek bennünk ma is.

Kovács Imre Attila azt is hangsúlyozta, az életmű teljes, szövegei jól ismertek, a költő elmondta magáról mindazt, amit akart, most rajtunk a sor, hogy új kérdéseket tegyünk fel.

A József Attila-panoráma ismeretében kellene újat mondanunk, az új irodalomszemlélet reményében. Mert költő az, akinek a lelke közügy. És ezt a közügyet kell szolgálni

– hangsúlyozta a szakember.