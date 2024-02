Schwer Michelle fiatal kora ellenére már két könyvet írt húsbavágó témákról. A Sötét gondolatok – nemcsak neked vannak kötet apropóján mutattuk be olvasóinknak a mesterhipnotizőrt – hipnoterápiás módszerrel segít az embereknek megoldani különböző, az evészavartól a gyászig terjedő problémáikat –, utána jelent meg a már könyvesboltokban is kapható 365 kérdés, amit fel kell tenned magadnak című önismereti munkafüzet. Szombaton a Pusztaszeri Szociális Intézmény és Közösségi Színtérben, népszerűbb nevén a PuSziKöSzi-ben várta a helyieket író-olvasó találkozóra. A megjelenteknek Koszti Tamás tanár és könyvtáros mutatta be, amire igazából nem volt szükség, hiszen egykori tanárai is elmentek a randevúra.

Egy Magyarországon kevésbé ismert szakember munkássága ösztönzött arra, hogy elkezdjek ezzel foglalkozni, így segítve az embereknek. A hipnózis módszere, technikája nem igényel tehetséget, elsajátítható, sok tanulás, olvasás és vizsgák kellenek hozzá

– mondta Michelle egy kérdésre válaszolva.

Idei terve, hogy bár online-on is elérhető – akadnak, akik jobban szeretik ezt a verziót, mert otthonukban nagyobb biztonságban érzik magukat –, legyen saját praxisa, úgy is fogalmazhatunk, rendelője. Közölte, az úgynevezett ülések száma és időtartama a probléma nagyságától és a kuncsafttól is függ. Azt is elárulta, hogy a Sötét gondolatok közösségi bántalmazás című fejezetének verseit nehezebben fogalmazta meg és írta le, mert korábban maga is átélt hasonlót, szembesült ezzel a problémával.

Segítséget kérni nem gyengeség. Tegyék, mert mindenkinek üzenem: nem vagy egyedül és olykor káosz kell ahhoz, hogy újra rend legyen benned és körülötted

– jelentette ki hallgatóságának Schwer Michelle.