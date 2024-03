Az újkőkori maszkos istenszobrocska már évtizedekkel ezelőtt is rangos nemzetközi kiállításokon szerepelt. 1990-ből és 1991-ből való külföldi múzeumi kiállítások plakátjai tanúskodnak arról, hogy a nevezetes Sarlós isten, a Szegvár-Tűzkövesen talált szobor bizony világhíres lelet. Freiburg, Frankfurt, majd Dijon múzeumainak közönsége is szemügyre vehette már, és néhány éve is Németországban szerepelt.

Az amerikai vendégszereplésről még a világjárvány előtt kezdtek egyeztetni – tudtuk meg a Koszta József Múzeumban. 2019-ben kereste meg a szentesi közgyűjteményt a chicagói Field Museum of Natural History egy nagyszabású kiállítással kapcsolatban, amely az európai civilizáció kezdeteinek bemutatására vállalkozott. Ebből a célból számos közép- és kelet-európai ország múzeumait felkeresték műtárgykölcsönzés céljából, Magyarországról is több intézmény szolgáltatott tárgyakat, meghatározó leleteket a kiállításhoz. A Koszta-múzeumból három tárgy tesz látogatást a tengerentúlon, a szintén ezen a lelőhelyen előkerült női istenszobrot, valamint egy arcos edényt is kiállítottak.

A Covid miatt többször is elhalasztották a kiállítás megnyitóját, illetve módosítani kellett az időtartamán is. A nehézségek ellenére végül 2022-ben megvolt a "nagy utazás". A kiállítás először New Yorkban, az Institute for Study of the Ancient World galériájában debütált 2022 őszén. A következő állomás a chicagói Field Museum of Natural History volt, ott 2023 tavaszától tekinthette meg a nagyközönség az európai civilizáció fejlődésének legjelentősebb leleteit. Idén Kanadában mutatják be a tárlatot, 2025 januárja után térhet vissza Európába a leletegyüttes.

175 ezer fölötti látogatója volt a kiállításnak Chicagóban, 42 ezren kifejezetten a Sarlós isten kedvéért keresték fel a Field múzeumot

– derült ki a szentesi régészeti kiállítás egyik kurátora, Koszt Ferenc szavaiból. Elmondta még, hogy az amerikai vándorkiállítás szervezői megkapták erre a munkájukra az Európai Régészek Szövetségének különdíját.

Kontinensünkön már három intézmény is bejelentkezett a kiállítás fogadására. Mindeközben a napokban nyílt meg az Egy „majdnemvolt” város című régészeti kiállítás a Koszta József Múzeumban azt szeretné bemutatni, hogy bár a nevezetes újkőkori idol révén van egy világhíres lelete, a Szegvár-Tűzkövesi lelőhely korántsem csak arról szól.