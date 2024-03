A Délmagyar Podcast aktuális műsorában Horniczky Anikóval, a Somogyi-könyvtár Gyűjtemény- és helyismereti osztályának munkatársával beszélgetünk, többek között arról, hogy mivel is foglalkozik egy úgynevezett régikönyves könyvtáros. Somogyi Károly gyűjteménye alkalmas arra, hogy változatosan, többféle szempontból, többféle témakört érintve is megmutassák (enciklopédikus gyűjteményről van szó), fontos a kiállítások szervezése, amikor az érdeklődők elcsodálkozhatnak, milyen „könyvcsodák”, ritkaságok is találhatók egy vidéki könyvtár gyűjteményében. Fontos még a kutatás szempontjából is megmutatni a gyűjteményt: ennek eredményeképpen időközönként cikk, tanulmány írása, különböző fórumokon előadás megtartása – akár helyben, akár konferenciák alkalmával –, mindez hozzátartozik a régikönyves könyvtárosok munkájához.

Szintén a népszerűsítéshez tartozik a különböző, tematikus és aktuális gyűjteménybemutatók megtartása, amely köthető az oktatáshoz is, ha például iskoláscsoportok jelzik igényüket a bemutatóra. Részt vállalnak az oktatásban is, segédkönyvtáros tanfolyamon a gyűjteménnyel kapcsolatos tárgyak oktatását, illetve az egyetemmel együttműködve gyakornokok fogadását, és igény szerinti foglalkoztatását is feladatuknak tekintik a Somogyi-könyvtár régikönyves könyvtárosai.