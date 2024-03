Ruzsa Roland önkormányzati képviselő beszélt lapunknak a kiskundorozsmai közösségi húsvétról:

– Mint minden évben, húsvét közeledtével a dorozsmaiaknak el szoktuk vállalni a sonkák a sütését a művelődési ház udvarán lévő kemencében. Ilyenkor nemcsak sonkasütésre kerül sor, hanem Tahiné Tünde vezetésével működő baba-mama klub mindig meghívja a klub tagjait, illetve a dorozsmai kismamákat, gyerekeket egy igazi családi délelőttre. A nap folyamán számos programot szerveztünk a gyerekeknek. Volt, ami sporttal kapcsolatos, voltak ügyességi játékok voltak. Az ilyen rendezvényeken mindig jó hangulat szokott itt lenni. Most is rengetegen eljöttek, és szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy megdicsérjem Tahiné Tündét, aki már évtizedek óta a kiskundorozsmai közösség egyik oszlopos tagja, támogatja, segíti a közösségépítést, sokszor a saját szabadidejét sem sajnálva. Minden elismerésem az övé és nagyon bízom abban, hogy még a következő években is itt lesz köztünk, és segíteni és támogatni fogja a kiváló közösségünket – mondta.