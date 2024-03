Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon a nyári, évadnyitó előadás a Tiszavirág Néptáncegyüttes gálája lesz június 16-án Berecz András mesemondó és a Juhász Zenekar közreműködésével A mi mesénk címmel – tájékoztatott a Szegedi Szabadtéri Játékok közleményében. Június 28-án és 29-én a Kultúrbrigád több mint 400 előadást megélt kultuszmusicalét, Az Őrült Nők Ketrecét tekintheti meg a közönség főszerepben Hevér Gáborral és Stohl Andrással, Alföldi Róbert rendezésében.

Július 12-én és 13-án az Orlai Produkciós Iroda Válaszfalak című vendégjátékával folytatódik a programsorozat. Szabó Máté rendezésében az idősödő házaspár és családjuk ügyes-bajos kalandjait bemutató komédia főszerepeit Hernádi Judit és Kern András játsszák.

Július 27-én Szikora Róbert, Lezsák Sándor és Zsuffa Tünde Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje című musicalje érkezik a Szegedi Szabadtéri Játékokra. Főszerepben a fiatal színművész-házaspár, Bori Réka és Koltai-Nagy Balázs lesz, akiket már az Elisabeth-ben is láthatott együtt a Szabadtéri közönsége. Cseke Péter rendezése színes, nagyszabású kivitelben mutatja be Árpád-házi Szent Erzsébet életét és korát.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vendégjátékát a Játékszín produkciója követi. Szente Vajk Aranylakodalom című vígjátékát augusztus 3-án mutatják be a Ligetben. Az előadás a 2020-ban Újszegeden is bemutatott Legénybúcsú folytatása, ám annak megtekintése nélkül is mindenki számára érthető és élvezhető lesz a két ügyeskedő orvost alakító Szente Vajk és Nagy Sándor virtuóz kettősének köszönhetően.

Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című operáját is meghallgathatják az újszegedi nézők augusztus 10-én. A Szegedi Nemzeti Színház operatagozatának énekesei és meghívott vendégművészek koncertszerű előadás keretében adják elő a népszerű vígopera emlékezetes dalait a Velencéből indult fiatal alkotó, Bonecz Veronika bemutatkozó rendezésében.

A sorozat a Szép nyári nap című Neoton-musicallel zárul augusztus 16-án és 17-én. Böhm György rendezésében az ikonikus együttes legnagyobb slágereit felvonultató, építőtábori Rómeó és Júlia-történet közös nosztalgiázásra hívja a családokat a Veres1Színház előadásában Náray Erika, Fésűs Nelly és Falusi Mariann közreműködésével.

A jegyértékesítés már megkezdődött.