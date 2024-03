A környékbeli ártéri erdőket is kitűnően ismeri Albert András, a Mártélyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őrkerület-vezetője ismét visszatér a Népkertibe: március 7-én, csütörtökön 18 órától kalauzol a rönkhajók világába. Elmeséli, mikortól is használták ezeket az eszközöket, vagy például, hogy miként és mennyi idő alatt készítettek el egy-egy darabot? A szakember, aki maga is arra vállalkozik, hogy készítsen egy ilyen rönkhajót, Lélekvesztő vagy lélekfogó címmel tart előadást erről a különleges témáról.

A zenei vonalat erősíti március 8-án, pénteken 19 órától tartandó Syl Mohai Trio koncert, majd másnap már egy feltörekvő orosházi együttes, a Smudge City zenél. A zenekar tagjai más-más zenei közegből érkeztek, a népi énekestől a fúvós zenekari trombitáson át a metál basszusgitárosig bezárólag, mindenféle irányzat képviselteti magát. Így, ha jellemezni kellene stílusukat, inkább az alternatív, R&B elemekkel színezett modern zene, helyenként bluesos, soulos futamokkal.

Egy érdekes témával várnak mindenkit március 21-én 18 órától: Mihály Illés pedagógus a boszorkányüldözésről mesél a résztvevőknek, és olyan régi iratokat mutat, amelyekből kiderül, hogy Szegeden bizonyítottan voltak boszorkányüldözések, kihallgatások és kivégzések is 1728. július 23-án.

Fotó: Buday Dániel/Népkerti

Ugyancsak folytatódik a vásárhelyi fiatal művészek bemutatkozása: március 28-án Sebesi István keramikus mesél munkásságáról. Az alkotó a kor 3D-s technikáit a hagyományos és tradicionális kerámia sorozatgyártással igyekszik összhangba hozni, ezzel rámutatva arra, hogy nem feltétlenül lehet elidegeníthető, ami új és szokatlan. Különleges és izgalmas dolgok jönnek létre a tradicionális és modern technológiák ötvözetével.

Ezen kívül ismét lesz Pub Jam Projekt koncert, ezúttal Szabados-Tóth Bálint szaxofonossal kiegészülve március 23-án este 7 órától. A mindig népszerű Csürhe Banda pedig március 29-én 19 órától vár újra egy remek táncházzal.