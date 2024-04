Önöknek volt már orchideájuk? Ha igen, mennyivel élte túl az ajándékozást? Hány hét alatt sikerült kinyírniuk a tetszetős kis szobanövényt? Orchideát sok lány és asszony kapott most is Valentin napra, vagy éppen nőnapra. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy sokaknál, amint elmúlt a virágzás, a növény elpusztul. Ha önök is jártakígy, akkor ezt a podcastot feltétlenül meg kell hallgatniuk.

Az orchidea hálás növény, hosszú ideig gyönyörködhetünk a virágaiban, hogyha olyan feltételeket biztosítunk neki, ami számára is kedvező. De vajon mik ezek a feltételek? Hová helyezzük, napra, vagy félárnyékba? Mennyi vizet, tápoldatot adjunk neki? Kivihetjük-e nyáron a szabadba? Mikor ültessük át? No és tehetjük-e kaspóba, vagy nem véletlenül árusítják átlátszó műanyagban? Mindezekre a kérdésekre választ kapunk Sipos gazdától, Sipos József növényorvostól.