Sokvedres locsolkodás is volt Ópusztaszeren - Galéria

Idén is megtelt látogatókkal az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark húsvétkor. Hétfőn a hagyományőrző programok mellett volt ételszentelés és nem maradhatott el a hagyományos locsolkodás sem. Ennek több változatát is megtekinthették az emlékpark látogatói hétfőn, sőt a lányok vissza is locsoltak.

Megtelt látogatókkal az ópusztaszeri emlékpark skanzenje a húsvéti programokra. Hétfőn a hagyományőrző programok mellett volt ételszentelés és nem maradhatott el a hagyományos locsolkodás sem. Fotó: Karnok Csaba Fotó: Karnok Csaba

A hagyományokhoz híven húsvéti hangulattal, változatos programokkal, látványos locsolkodással, tojásfestéssel, muzsikaszóval, kézműves foglalkozásokkal és néptánccal várta látogatóit vasárnap és hétfőn az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Húsvéthétfőn, más néven vízbevető hétfőn, a húsvét vasárnapi főünnepét követő hét első napján a kiváló, már majdnem nyárias időben megtelt látogatókkal a programok fő helyszíne, a skanzen. Tojásfestés törött kézzel Mindenki talált valami neki tetsző programot, de az is jól szórakozott, aki nem vágyott tömegre. Egy család a hátsó bejárat közelében árnyas fák tövében állította fel kempingasztalát és kempingszékét, mellette hűtőládával. Ők voltak a kivételek. Az események a skanzennél pörögtek, itt bárhova nézett az ember, valamilyen programba botlott. Itt volt például a tojásfestés, amit hagyományos módon hagymahéjjal és ecettel végeztek. Ült az egyik asztalán egy tízévesforma lány, akinek az egyik keze be volt gipszelve. Ennek ellenére komoly igyekezettel kaparta a mintát a tojásba. Szívesen mesélt volna arról, milyen így kézműveskedni, de édesanyja határozottan ellenezte a rögtönzött interjút. A családi vitává fajuló nézetkülönbséget a kislány „ezek a mai anyukák” sóhajjal zárta le, mi pedig másik alany után néztünk. Kellemes családi kikapcsolódás A kétéves Jancsik Dominik Lakitelekről érkezett. Ő azért nem nyilatkozott, mert jobban érdekelte a színező és a zsírkréta, ezért édesapja vette át a szót. Ferenc elmesélte, hogy minden húsvétkor elutaznak valahova. Korábban is jártak Ópusztaszeren, és most megint ezt választották leginkább kisfiuk miatt. Kellemes családi kikapcsolódásnak nevezték az emlékparki húsvétot.

„Fordulj egyet, ne nevess!” Népszerű állomás volt főleg a lányok és asszonyok körében a „Fordulj egyet, ne nevess!”, interaktív viseletbemutató és játszóház. Ez azt jelentette, hogy a rendezvény idejére be lehetett öltözni a kölcsönkapott népviseletbe. Patyi Zsófia Tápéról érkezett egy impozáns népviselet-gyűjteménnyel, amit szülei gyűjtöttek össze évtizedek alatt. MIndketten néptáncosok és vannak olyan ruhák, amit neki készíttettek. A kislányok sorban álltak, hogy felvehessék a tápéi, erdéyi, kalocsai, vagy nagybaracskai népviseletet. Zsófia azt mondta, öröm látni, hogy ennyien érdeklődnek a népviselet iránt és jönnek rá ilyenkor, hogy milyen kellemes és csinos viselet a szoknya. Négyféle locsolás A sok szórakozás mellett magasztos program is akadt. A skanzen Ányási kápolnája előtt Antal Imre plébános szentelte meg a húsvéti ételkosarat és kérte Isten áldását a résztvevőkre, majd Kertész Péter, az emlékpark igazgatója invitálta a szép számú érdeklődőt a húsvéti locsolkodásra. Ekkor már lelőtte a poént, mert azt mondta, hogy nem csak a rózsavizet, hanem a vödröket is készítik a legények. Locsolkodásból végül többféle is volt hétfőn Ópusztaszeren. Volt egy egyszerű városias kölnis, majd következett az egyvedres és aztán a többvedres. Végül jött a ráadás: a lányok locsoltak vissza egy autentikus lajtoskocsi segítségével.

