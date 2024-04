Idén 19. alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Irodája hagyományos tavaszi rendezvénysorozatát, az Egyetemi Tavaszt. A következő 7 hétben 70 helyszínen közel 300, többségében ingyenes program közül válogathatnak az érdeklődők. Kónya Zoltán, a SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese a rendezvényről szóló sajtótájékoztatón elmondta, tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és szórakoztató programok, konferenciák is lesznek a kínálatban – ő például a természettudományok a művészetben tematikájú programot emelte ki.

Tajti Gabriella, a SZTE NKI Kulturális Iroda vezetője elmondta, bár a rendezvénysorozat hagyományosan a magyar költészet napján, április 11-én kezdődik, idén már egy nappal hamarabb, 10-én is lesz program, akkor rendezik ugyanis meg a Hallgatói Művészeti Versenyt. Erre összesen 50 produkcióval neveztek idén a fiatalok. Másnap, április 11-én tartják az egyetemi fotópályázat anyagaiból válogatott kiállítás megnyitóját és ezen a napon indul a Vers délben programsorozat. A rektori épület előtt az első verset Fendler Judit kancellár mondja majd el.

Az Egyetemi Tavasz hivatalos megnyitóját április 12-én, pénteken tartják Balázs-Piri Soma koncertjével. A május 31-ig tartó programsorozaton ezt követően számtalan program szerepel a kínálatban. Elindul a Fonó Klub, lesz Jazzfesztivál, több rendezvényt tartanak a Füvészkertben is és lesznek könyvbemutatók is – itt lesz például Grecsó Krisztián. A tudomány kedvelői pedig akár a Bolyai Intézet napján is részt vehetnek, ahol a matematikáról tartanak közérthető előadásokat.