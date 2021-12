– A mára kitűzött céljainkat teljesítettük. Szép futballt mutattunk be, taktikailag is megfelelően futballoztunk és sok gólt is sikerült szerezni – értékelt Marco Rossi szövetségi kapitány, aki megjegyezte, néhány játékost pihentetett a mai, varsói összecsapásra, név szerint Fiola Attilát, Nagy Zsoltot és Schäfer Andrást említette, majd hozzátette: – Szeretnék szép játékot látni a lengyelek ellen is.