– A szezon elején az MLSZ határozata alapján a csapat fordulókon keresztül „albérletbe” kényszerült, hazai mérkőzésein nem játszhatott a Városi Stadionban. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?– Azt gondolom, hogy ez egy­általán nem befolyásolta az akkori teljesítményünket. Olyan eredményeket értünk el a valóban idegenben játszott meccseinken, amelyek mellett hozni kellett volna az „albérletben” lejátszott mérkőzéseinket is.

– A csapat hazatérése utáni második találkozóját már megnyerte a Vác ellen, és onnantól kezdve úgy tűnt, kezd a stabilitás útjára lépni az együttes. A szakmai stáb hogyan élte meg az őszi félévet?– Mikor elkezdtük nyáron a munkát, akkor egy teljesen új, számomra kicsit ismeretlen közegbe kerültem. A két segítőm és a stáb munkatársai felvilágosítottak, hogy milyen lehetősé­gek vannak itt, és közben én is megismertem a társaságot. Mi­­kor azon gondolkoztam, hogy hova tudnám sorolni a csapatot, ez volt az a hely. Egy győzelem, egy vereség, sokáig így zajlottak a meccseink, és már akkor tisztán látszott, hogy a játékosaimban több van, csak meg kellene tanulnunk egymás után két meccset megnyerni. Kicsit változtattunk, az öltözőn belül és stílusban is, ez hozott komfortot, és emiatt tudtuk stabilizálni a helyzetünket. Továbbra is az a véleményem, hogy nem vagyok megelégedve a csapattal, és re­mélem, hogy a játékosok sincsenek. Azt szeretném, hogy saját magukkal szemben igényesek legyenek. Mindenkivel volt lehetőségem beszélgetni, és szerencsére úgy látom, ők is hasonlóan gondolkoznak.

– Korábban sokszor említette, hogy az alázatban és az egyéniségek csi­szolásában kell fejlődniük a játékosoknak. Ezt azóta is fenntartja?– Maximálisan így gondolom. Nem szeretem, ha a fiatalok csak elvannak, én azt szeretem, ha keresik a kihívást.

– Az átigazolásokkal kapcsolatban hogyan gondolkozik a csapat?– A magot mindenképpen egyben szeretnénk tartani. Ha igazolni szeretnénk, akkor csak nagyon fiatal játékosokat hoznánk, olyanokat, akik igazán szeretnének futballistává válni. Ha rutinosabb játékos érkezne, akkor csak olyan képzelhető el, aki jobb, mint akik itt vannak.

– Hogy néz ki a Hódmezővásárhelyi FC programja a februári folytatásig?– Január 4-én kezdjük a felkészülést, 8-án pedig már az első edzőmeccsünket is lejátsszuk. Onnantól kezdve szerda–szombat ütemben lépünk pályára felkészülési találkozókon, idén pedig az alap állóképesség megtartását segítő egyéni gyakorlatokat végeznek még a játékosok.

Koncz Zsolt szerint minden adott ahhoz, hogy a HFC még jobb pozícióban zárja az idényt. Archív Fotó: Frank Yvette