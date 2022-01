Aki látta – az orosz csapat videómegosztóján élőben követhető volt a meccs –, az egyetérthet azzal, hogy jó meccset játszott az orosz első osztályú Krilja Szovetov Szamara ellen a Szeged-Csanád GA. Az NB II. jövő heti folytatására készülő együttes ugyan 2–0-ra kikapott, ám az összkép alapján azt mondhatjuk, jó úton halad, illetve az őszi szezon alapján inkább maradt az együttes.A szamaraiak az előző szezonban megnyerték az orosz másodosztályt, jelenleg pedig az élvonal nyolcadik helyén telelnek úgy, hogy holtversenyben a második legkevesebb gólt kapták a ligában.

A transfermarkt.com adatai alapján a keret értéke meghaladja a 26,5 millió eurót, ezzel a magyar NB I.-ben a második legértékesebb csapat lenne a Ferencváros után. Szóval ezzel a klubbal tesztelhetett a Szeged, amely mindkét félidő elején kapott egy-egy gólt, ugyanakkor a meccs egyes szakaszaiban, főleg a második játékrész második felében szép támadások révén többször is eljutott az orosz kapu elé. A gólok most elmaradtak, pedig Germán, Gajdos, Ódor vagy Horváth K. komolyan próbálkozott, de ha marad ez az alázat, amely ezen a meccsen a csapatot jellemezte, a bajnokikon nem ilyen erősségű ellenfelekkel szemben megérkeznek majd a találatok is.

– A meccset megelőzően nehéz napunk volt, komoly fizikai terhelést kaptak a játékosok. Számunkra az volt a mérkőzés célja, hogy megszervezzük a játékunkat. Jó minőségű ellenféllel játszottunk, ugyanakkor két elkerülhető gólt kaptunk. Sok pozitívuma volt a találkozónak, örömteli, hogy nem sérült meg senki, és a fiatalok lehetőséget kaptak. Minden rendben van velünk – nyilatkozta Dragan Vukmir vezetőedző a klub honlapján.

A Szeged-Csanád GA holnap magyar idő szerint 15 órakor az ugyancsak orosz első osztályú, a Premjer Ligában 12. Arszenal Tula ellen zárja az edzőtábort.