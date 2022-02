Két korcsoportban is bejutott a diák­olimpia országos döntőjébe a pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata. Moravszki Gábor tanítványai komoly riválisokkal játszhattak a II-es és a III-as korcsoportban is. Az algyői Fehér Ignác Általános Iskola csarnokában megrendezett eseményen előbb a III-as korcsoportos csapat lépett pályára, ahol a miskolci Gyarmati Dezső Sportiskolával szemben vereséggel kezdett, majd szoros meccsen kapott ki a későbbi győztes fővárosi Vajda Péter-sportiskolától, és a szombathelyiektől is. A helyosztón a Mélykút is jobbnak bizonyult, így nyolcadik lett a csapat.

Akárcsak a II-es korcsoport, amely ugyan a soproniakkal 2-2-es döntetlent játszott, de így is a hetedik helyért léphetett pályára a helyosztón, mivel a Pakstól és a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolától is kikapott. A hetedik helyért vívott meccsen a szombathelyi Oladi Általános Iskola szoros meccsen, 3-2-re nyert. A kis település számára így is hatalmas eredmény, hogy két csapattal is ott volt az országos döntőben, és neves sportiskolákkal szemben játszhatott.